إيران بلّغت عن تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير لها الأربعاء إن إيران أعلنت نيتها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بنيتها تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-2m في منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز.

وقالت: "إيران تعتزم تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-2m في محطة نطنز لتخصيب الوقود (FEP). وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للسلسلة من أجهزة الطرد المركزي IR-2m التي سيتم تركيبها أو تم تركيبها وتشغيلها إلى 6.

على صعيد متصل، اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا قبل ساعات قليلة اكدت فيه زيارة مدير عام الوكالة رافائيل غروسي الى طهران.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الغرض من هذه الزيارة هو إيجاد حلول لمواصلة أنشطة التحقق لمفتشي الوكالة في إيران.

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