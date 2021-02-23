  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٥:٥٠ م

وزير الخارجية الايراني:

ايران تؤكد دعمها لأي مبادرة تُنهي العدوان على الشعب اليمني

ايران تؤكد دعمها لأي مبادرة تُنهي العدوان على الشعب اليمني

قال وزير الخارجية الإيرانية "محمد جواد ظريف"، ان المساعي لحل الأزمة اليمنية مستمرة، وإن إيران تدعم أي تحرك ينهي العدوان على الشعب اليمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، قال ان المساعي لحل الأزمة اليمنية مستمرة، وإن إيران تدعم أي تحرك ينهي العدوان على الشعب اليمني.

وجاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف، اليوم الثلاثاء، لمكتب قناة "المسيرة" اليمنية في طهران.

وأوضح وزير الخارجية الايراني في هذا الحوار أن "وقف اطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني لحل أزمته الإنسانية، يشكل مقدمة لحل القضية اليمنية".

كما لفت ظريف أن "وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب اليمني ومقاومته نابع من مبدأ حماية المظلوم".

/انتهى/

رمز الخبر 1912154

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات