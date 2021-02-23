ايران تؤكد دعمها لأي مبادرة تُنهي العدوان على الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، قال ان المساعي لحل الأزمة اليمنية مستمرة، وإن إيران تدعم أي تحرك ينهي العدوان على الشعب اليمني.

وجاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف، اليوم الثلاثاء، لمكتب قناة "المسيرة" اليمنية في طهران.

وأوضح وزير الخارجية الايراني في هذا الحوار أن "وقف اطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني لحل أزمته الإنسانية، يشكل مقدمة لحل القضية اليمنية".

كما لفت ظريف أن "وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب اليمني ومقاومته نابع من مبدأ حماية المظلوم".

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