ظريف يعزي باستشهاد السيد ابراهيم بدرالدين الحوثي

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، عن ظريف قوله في رسالة العزاء : لا شك ان هذه الجريمة الكبرى الى جانب الجرائم المرتكبة الاخرى خلال الحرب الفاشلة ضد الشعب اليمني، تدل على ضعف وافلاس المعتدين الساعين وراء الحروب وعملائهم في ساحات المواجهة مع القوات اليمنية، ولن تحطّ من معنويات الشعب الصبور والمظلوم في اليمن فحسب، وانما تظهر احقية هذا الشعب الأبي اكثر فأكثر.
واضاف وزير الخارجية في رسالته : اسأل الباري تعالى بالصحة والسلامة لقائد حركة انصار الله، وان يمن بنصره على الشعب اليمني المناضل.
قدم وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" العزاء والمواساة، بمناسبة استشهاد "ابراهيم بدر الدين الحوثي"، الى اسرة الشهيد والشعب اليمني الصبور والمقاوم؛ سائلا الباري تعالى لهذا الشهيد الجليل بالرحمة وعلو الدرجات وبالصبر لزعيم حركة انصار الله اليمنية.
ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، عن ظريف قوله في رسالة العزاء : لا شك ان هذه الجريمة الكبرى الى جانب الجرائم المرتكبة الاخرى خلال الحرب الفاشلة ضد الشعب اليمني، تدل على ضعف وافلاس المعتدين الساعين وراء الحروب وعملائهم في ساحات المواجهة مع القوات اليمنية، ولن تحطّ من معنويات الشعب الصبور والمظلوم في اليمن فحسب، وانما تظهر احقية هذا الشعب الأبي اكثر فأكثر.
رمز الخبر 1897012
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