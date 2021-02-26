الدفاع العراقية: فوجئنا بالبيان الأميركي باستهداف بعض المواقع داخل سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت الوزارة في بيان لها، إنها "تستغرب لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية".

اننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد ان تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش،وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة اراضيه.

وأضاف البيان: "أننا في الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وصرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في وقت سابق اليوم الجمعة، عقب الغارات التي شنها الجيش الأميركي على سوريا، قائلا: "القوات الأميركية نفذت الضربة استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي"، حسب قوله.