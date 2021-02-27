إقامة المعرض التخصصي الثاني للمنتجات الايرانية في السليمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القنصل العام الايراني في مدينة السليمانية باقليم كردستان العراق "مهدي شوشتري" اشار في تصريح له اليوم السبت، الى ترحيب التجار ورجال الاعمال والمستهلكين في اقليم كردستان العراق، بالبضائع والمنتجات الايرانية، الى جانب الارضيات والفرص والميزات الكثيرة المتوفرة لدى سوق العراق واقليم كردستان بالنسبة للشركات والسلع الايرانية؛ داعيا اصحاب الشركات الكبيرة والبارزة في البلاد الى تعزيز حضورهم الفاعل في هذا المعرض.

واوضح القنصل العام الايراني، ان شركة المعارض الدولية في جنوب اذربايجان الغربية (شمال غرب)، تتولى مسؤولية تنظيم المعرض التخصصي الايراني لدورته الثانية في السليمانية.

كما نوه شوشتري، برغبة ايران والعراق للارتقاء بمستوى التعاون التجاري المشترك وصولا الى 20 مليار دولار سنويا.

وفي معرض الاشارة الى العلاقات الاقتصادية بين ايران واقليم كردستان العراق وسط ظروف كورونا الراهنة، فقد اكد القنصل العام الايراني ان التبادل التجاري بين الجانبين لا يزال قائما مع رعاية كامل البروتوكلات الصحية والعلاجية ذات الصلة بمكافحة الجائحة.

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