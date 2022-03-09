ايران تفتتح أول معرض لمنتجاتها في كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ايران افتتحت أول معرض للمنتجاتها في محافظة كركوك العراقية، اليوم الأربعاء، بحضور القنصل العام للجمهورية الاسلامية مهدي شوشتري، ومحافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، وعددا من اعضاء مجلس النواب، ورئيس غرفة تجارة كركوك صباح الصالحي، ومدير عام المعارض في وزارة التجارة الايرانية زهرة الجيلاني.

وأكد القنصل العام الإيراني مهدي شوشتري خلال الافتتاح أن إقامة اول معرض للمنتوجات الايرانية في كركوك بمشاركة 50 شركة دليل على استقرار الوضع الأمني في جميع المناطق ويؤكد أنها أصبحت مهيأة أمام الشركات والمستثمرين لإقامة المعارض والمشاريع.

ومن جهته، أكد محافظ كركوك، راكان الجبوري، أن أهمية اقامة المعرض في المحافظة تنبع من كونها مركزا جاذبا للاعمار والاستثمار وتتمتع باستقرار أمني وتشهد تعايشا بين مكوناتها وعملاً بروح الفريق الواحد.

وأردف أن إدارة كركوك ترحب وتدعم جميع الجهود لاقامة المعارض والمؤتمرات ودعم المستثمرين ورجال الاعمال، مثمنا جهود النواب وجهود القوات الامنية البطلة ووعي وتعايش مواطني كركوك.

/انتهى/