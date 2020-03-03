التبادل التجاري بين ايران وأقليم كردستان مستمر

وأفاد القنصل الايراني في اربيل نصرالله رشنودي، ان حركة المرور المتبادل بين ايران واقليم كردستان العراق في معبر حاج عمران مستمرة مع وجود بعض المحدودات.

وأضاف ان "معبر حاج عمران تم فتحه لوقت غير محدد فقط لخروج الايرانيين من اقليم كردستان".

واضاف ان "بامكان العراقيين الموجودين في ايران الدخول من هذا المعبر الى اقليم كردستان".

وأشار رشنودي الى ان "القنصلية الايرانية لا تمنح تأشيرة الاقامة والدخول الى الاراضي الايرانية في معبر حاج عمران لاي شخص".

يذكر ان منافذ جذابة وشلمجة مهران الحدودية بين ايران والعراق قد اعيد افتتاحهما امام حركة التجارة بعد محادثات جرت بين مسؤولي جمارك البلدين، فيما بقيت مغلقة امام عبور المسافرين الايرانيين.