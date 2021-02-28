مؤتمر"الشهيد الصدر و القضايا المعاصرة" في مدينة مشهد

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه سيعقد في جامعة العلوم الإسلامية الرضوية وبالتعاون مع معهد شهيد صدر للأبحاث مؤتمر"الشهيد الصدر وقضايا المعاصرة" بمناسبة الذكرى الـ86 لميلاد مفكر العالم الإسلامي العظيم "آية الله السيد محمد باقر اصدر".

ويتم نقد كتاب "نا" الذي يشمل قصة حياة الشهيد "السيد محمد باقر الصدر" لأول مرة في هذا المؤتمر وبعد أربعة أشهر من نشر الكتاب، استقبل قراء الكتاب من هذا الجهد حيث انه ستُعقد جلسة نقد للكتاب في جامعة العلوم الإسلامية الرضوية في مشهد.

وسيحضر في المؤتمر شخصيات اكاديمية وهم:"مريم برادران" مؤلفة الكتاب، "محمد رضا قائمي نيك" عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الاجتماعية بجامعة الرضوية، البروفيسور"سعيد تشكري" كاتب وناقد أدبي .

ويقيم المؤتمر يوم الاحد 28أكتوبر2021 ساعت 4:00 بتوقيت طهران في الجامعة العلوم الاسلامية الرضوية.

كما سيتم بث المؤتمرعلى الهواء مباشرة من الصفحة الرسمية على انستغرام لمعهد ابحاث الشهيد الصدر وصفحة جامعة العلوم الاسلامية الرضوية على العناوين التالية.

https://www.instagram.com/shahidsadrlive/

https://www.instagram.com/razaviacir/

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