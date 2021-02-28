اول شحنة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا في مطار الإمام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الشحنة الاولى من لقاح سينوفارم وصلت من الصين، بجانب ذلك تعمل ايران على انتاج لقاحات محلية في اطار خطة للتعطيم الشامل.

وتبلغ الشحنة 250 الف جرعة من اللقاح الصيني ونقلت عبر شركة خطوط " ماهان" الايرانية./انتهى/