مسؤول ايراني: استيراد 250 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، قال رئيسي: اليوم، سيتم استيراد 250 ألف جرعة من لقاح سينوفارم Sinofarm الصيني، وفي المستقبل القريب ، سنستورد اللقاح أيضًا من الهند، كذلك سيتم اليوم او غدا تحديد موعد وصول 4.4 مليون جرعة من سلة شراء كوفاكس (مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19" المُشار إليها اختصارا بـ "كوفاكس" والتابعة لمنظمة الصحة العالمية).

واضاف: نأمل أن نبدأ بتلقيح جميع الفئات المعرضة للخطر والتي يبلغ عددها مليون وثلاثمائة ألف شخص حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2021)، ويكتمل تطعيم هذه المجموعة بحلول أبريل/نيسان، ويتم باقي التطعيمات بشكل تدريجي حسب وثيقة التطعيم الوطنية./انتهى/