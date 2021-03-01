تم تنسيق نص بيان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع المجلس الأعلى للأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أشار المتحدث باسم لجنة المادة 90 البرلمانية "علي خضريان "إلى اجتماع لجنة المادة 90 مع رئيس منظمة الطاقة الذرية مساء اليوم الاثنين: "ان الاجتماع جاء لمعالجة الشكاوى التي وردت من أكثر من 200 نائب حول عمل منظمة الطاقة الذرية في البيان المشترك مع الوكالة الدولية.

وقال خضريان: "تساءل النواب عن سبب عدم إرسال البيان المشترك بين المنظمة والوكالة إلى البرلمان للمصادقة عليه. وفي هذا الصدد أفاد صالحي عن العملية انه تم تنسيق بيان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الأعلى.

وأوضح: صالحي في إشارة إلى بعض قرارات اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي والتأكيد على تطبيق قانون العمل الاستراتيجي، قال إن المنظمة تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ القانون وان قرار مجلس الشورى قيد التنفيذ.

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