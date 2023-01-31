نائب رئيس مجلس النواب العراقي يدعو إلى استكمال التحقيقات بجريمة اغتيال قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان: إن "المندلاوي استقبل في مبنى المجلس وفدا إيرانيا برئاسة كاظم غريب آبادي معاون السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان، والسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، بحضور عدد من رؤساء الكتل النيابية، وأعضاء من مجلس النواب العراقي".

وأكد المندلاوي وفقاً للبيان على "ضرورة استكمال التحقيقات المتعلقة بجريمة الاغتيال النكراء بحق قادة الانتصار ورفاقهم في بغداد، وكشف الأذرع التي تورطت و أدت إلى حادثة الاستشهاد الأليمة والغادرة، لملاحقتها ومحاسبتها محليا ودوليا".

وتابع البيان، أن "المندلاوي أشاد بمواقف إيران المشرفة خلال معركة العراق ضد عصابات داعش الإرهابية، وما قدمته من دعم معنوي ولوجستي وتضحيات جسام"، مؤكدا أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل العلاقات الثنائية على الصعد البرلمانية والاقتصادية والسياسية والقضائية، فضلا عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وأشار البيان إلى، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، بينها المياه والغاز، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، وتفعيل لجان الصداقة ومذكرات التفاهم، ومتابعة ملف تدويل الجرائم الإرهابية دوليا".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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