مزاعم الأميركان بشأن حقوق الإنسان جوفاء وليسوا أهلا للدفاع عنها/تسجيل108 حالة وفاة بکورونا

رئيس السلطة القضائية: مزاعم الأميركان بشأن حقوق الإنسان جوفاء وليسوا أهلا للدفاع عنها

ندّد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بمزاعم الاميركيين وادعاءاتهم الجوفاء بحقوق الانسان ومواقفهم المناهضة لايران ووصفهم بأنهم ليسوا أهلا لذلك ولايتابعون هذا الموضوع مطلقاً.

روحاني: الاعتماد على العائدات النفطية بلغ ادنى مستوياته في ظل الادارة الإيرانية الحالية

روحاني: الاعتماد على العائدات النفطية بلغ ادنى مستوياته في ظل الادارة الإيرانية الحالية

وزير الخارجية الايراني: اوروبا بدعم من امريكا بدأت تحركا خاطئا سيؤدي الى ارتباك الاوضاع الحالية

حذر وزير الخارجية الايراني امريكا واوروبا من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

خطيب زادة: عودة الولايات المتحدة إلى النووي لا تتطلب مفاوضات أو مساومة

أوضح المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون لها كلمة في الاتفاق النووي، فعليها أولاً أن تعلن التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، كما أكد أن "عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تتطلب مفاوضات ومساومة".

وزير الدفاع؛ اتخذنا خطوات فعالة لزيادة القوة القتالية للبلاد

قال وزير الدفاع القوات المسلحة الايراني إن منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، اتخذت خطوات فعالة لزيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة.

الصحة الايرانية: تسجيل108 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهریوم الاثنين ملیون و 639 الفا و679 شخصا، وبوفاة 108 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و181 شخصا.

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