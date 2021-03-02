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٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٢٣ م

استعدادات امریکیة لتطبیع العلاقات السعودیة مع الاحتلال بشروط

استعدادات امریکیة لتطبیع العلاقات السعودیة مع الاحتلال بشروط

ذكرت قناة "كان" العبرية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ند برايس، أكد أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والسعودية، ولكن بشرط أن تُحسّن السعودية سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن قناة "كان" العبرية ذكرت أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ند برايس، أكد أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والسعودية، ولكن بشرط أن تُحسّن السعودية سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف برايس أن بلاده معنية بالتوصل إلى صفقة أوسع تشمل إنهاء الحرب في اليمن.

وقد كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في كلمة له أمس الاثنين، أن كثيرين بالسعودية يريدون تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وفي سياق آخر، علّق برايس على تقارير حول خطط بناء جديدة في الضفة الغربية، قائلًا: إن على الكيان الصهيوني الامتناع عن خطوات أحادية الجانب تشدد التوتر وتصعب التوصل إلى تسوية.

/انتهى/

رمز الخبر 1912352

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