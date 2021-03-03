السبيل الوحيد للمضي قدمًا بالاتفاق النووي هو رفع العقوبات الأمريكية غير القانونية

وافادت وكالة مهر للانباء أن جولة جديدة من المشاورات السياسية بين إيران واليونان عقدت اليوم (الأربعاء 3 مارس)، برئاسة مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية والأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية.

حيث بحث السيد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وثيمستوكليس ديميريس، أمين عام وزارة الخارجية اليونانية، خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي والعلاقات الثنائية.

الى ذلك اكد عراقجي ان عودة الولايات المتحدة غير المشروطة الى الاتفاق النووي ورفع جميع العقوبات هي الشرط الاساسي لعودة ايران الكاملة لالتزاماتها بالاتفاق النووي مضيفا ان عمل إيران في تقليص التزاماتها النووية يتماشى مع مفاد الاتفاق النووي والذي جاء ردا على عدم وفاء الولايات المتحدة وأوروبا بالتزاماتهم.

ووصف إعلان التزام الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالحفاظ على الاتفاق النووي بالغير كاف مضيفا ان ضبط النفس من قبل الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الأربع الماضية كان أهم عامل في الحفاظ على الاتفاق النووي".

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