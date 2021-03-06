صربیا تدعو الى تمتين العلاقات مع ايران

وأفادت وكالة مهرللأنباء، ان وزير خارجية صربيا "نيكولا سلاكوفيتش" قال خلال لقائه السفير الايراني المعتمد لدى بلغراد"رشيد حسن بور" يوم الجمعة، إن وجهات النظر المتقاربة والمشتركة للبلدين تشكل ارضية طيبة للتعاون بينهما على الصعيد الدولي.

واشاد بمواقف ايران القائمة على التزام واحترام المبادئ الدولية ومنها الدفاع عن وحدة الاراضي والسيادة الوطنية للبلدان الاخرى.

وأكد عزيمة مسؤولي صربيا على الحفاظ وتوطيد العلاقات بين البلدين رغم الضغوط والقيود المفروضة، لافتا الى ان صربيا اجتازت مرحلة الحظر وتدرك الظروف الحالية التي تجتازها ايران.

ونوه الى ان بلاده ترغب أن تكون صديقة في مرحلة الصعوبات، موضحاً: ان المساعي المشتركة لنيل آليات مطلوبة في سياق استمرار العلاقات تدلل على هذه الحقيقة.

وعدّ ايران تمتلك قدرات وثروات كافية على مختلف الصعد لاجتياز الصعوبات والحظر، وبالتالي ينبغي اعتماد نظرة بعيدة وتتجه الى المستقبل.

ووصف أزمة جائحة كورونا بالاختبار الصعب سواءً على صعيد الحكومات والبلدان، معربا عن أسفه لأن بعض البلدان حاولت تسييسها بدلا من النظرة الصحية والعلاجية الخالصة.

وأكد استعداد بلاده للتعاون مع ايران في هذا المجال.

/انتهى/