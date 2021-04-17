وزير الخارجية الصربي يصل طهران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب زادة اشار في حديث له اليوم الى ان الوزير الصربي سيجري محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف كما سيلتقي رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ومسؤولين آخرين.

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