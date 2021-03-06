هاشتاغ "#المرجعية_مع_فلسطين_المحتلة" يحتل مواقع التواصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هاشتاغ "#المرجعية_مع_فلسطين_المحتلة" احتلّ خلال ساعات من تدشينه جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث الامام السيستاني خلال اللقاء عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الاساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوص ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وخلال هذا اللقاء اكد الامام السيستاني ان المرجعية تدعم الجميع ولا تقبل باخضاع الشعوب وانتهاك الحريات، مشيرا ان فلسطين هي القضية الاولى للمرجعيات وللشعوب الحره.

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