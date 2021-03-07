عاشت فلسطين حرة.. المجد للشهداء وللمقاومة والنصرلنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صدر بيان عن جبهة الخلاص الوطني الفلسطيني لدعم هبة ام الفحم العظيمة نص البيان فيما يلي:

يا جماهير شعبنا العربي الفلسطيني المنتفضة في ام الفحم الصامدة وفي كل شبر من ارضنا الفلسطينية....نقبل رؤوسكم وايديكم ..ونتوجه اليكم بتحية الاعتزاز والافتخار وانتم تدافعون عن فلسطين وتتصدون لجيش العصابات الصهيوني وقطعان مستوطنيه.

تحية لكم وانتم تنزلون العلم (الإسرائيلي) وترفعون مكانه العلم الفلسطيني

تحية لكم وانتم تصرخون باعلى أصواتكم لن يظللنا سوى العلم الفلسطيني تحية لكم وانتم تقولون للعدو نحن الاصلاء وانتم الدخلاء وأنتم راحلون ونحن باقون الارض ارضنا ..والسماء سمانا ..والبحر بحرنا وكلها لنا وانتم ستخرجون

تحية لكل رجل وامرأة لكل شاب وشابة ولكل من شارك في هذا اليوم العظيم

ان هبتكم اليوم جاءت لتوجه رسالة واضحة لدولة العدو ولكافة دول العالم ان فلسطين لنا ولن تتخلى عنها رساله تؤكد وحدة الشعب والارض

ان هبتكم اليوم تشكل منعطفا اساسيا على طريق مقاومة الاحتلال وتطلق شرارة لانطلاقة انتفاضة جديدة تشمل كل الاراضى الفلسطينية

والمطلوب اليوم من كافة القوى السياسية الوطنية ومن كافة ابناء شعبنا ان يلتفواحولكم ويقدموا كل الدعم والتاييد لكم بالوقوف الي جانبكم وتوسيع هذه الهبة لتشمل كل المناطق .

وضمن برنامج واحد وقيادة واحدة لاتنتهي الا بكنس الاحتلال وعودة اللاجئين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

لم يعد مسموحا اليوم وبعد كل هذه التجربة السكوت على ممارسات العدو في الأراضي المحتلة (١٩٤٨_١٩٦٧) وانتظار الحلول من امريكا والرباعية وغيرها..الحلول بيدنا

من خلال شق طريق كفاحي جديد وبرنامج مقاوم والخروج من دائرة المفاوضات العبثية المحكومة بموازين القوى ولن تقدم لنا شيئا غير التراجع والتنازل عن حقوقنا.

نحن امام تحدى كبير ومؤامرة هي الاخطر منذ وعد بلفور..نحن امام صفقة القرن وقرار الضم والتطبيع وليس امامنا الا المواجهة ..هل سنكون بمستوى التحدى...جواب ام الفحم والالاف من جماهيرنا التي خرجت بالامس يقول نعم اننا قادرون.

ونحن نقول لاتتركوا ام الفحم وحيدة وهي خزان العطاء الذي لا ينضب..وهي شهداء يوم الارض ..ومسيرة كفاح وعطاء مستمر على الدوام

ونؤكد لأهلنا في ام الفحم اننا معكم..نؤيدكم ..شركاء لكم..ندعمكم وجزء لا يتجزأ منكم قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد.

بعد ذلك باسم جبهة الخلاص الوطني الفلسطيني ندعوا الى مايلي:

١_المقاطعة الشاملة لانتخابات الكنيست الصهيوني وعدم المشاركة فيها كونها لن تقدم لنا شيئا كما قالت التجربة وتكرس شرعية الاحتلال

٢_ندعو الى القيام بانتفاضة شاملة في كافة مناطق الوطن المحتل وقوفا الى جانب هبة ام الفحم يشارك فيها الكل الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس ..وندعوا اجهزة الامن والشرطة الفلسطينية ان تشكل جدارا حاميا لهذة التحركات وتقوم بواجبها بمنع قوات العدو من اعتقال وملاحقة المناضلين

٣_ندعو جماهير شعبنا في الخارج وكافة مؤسساته واتحاداته وجمعياته ان يتحركوا دعما لهذه الهبة الجماهيرية وتقديم كل الامكانيات لمساعدتها

سياسيا وماليا واعلاميا

٤_ ندعو جميع الفصائل الوطنية الثورية والقوى الوطنية المساندة إلى شعبنا الفلسطيني في الداخل أن تعلن موقفها بدعم أهلنا أبناء شعبنا في أم الفحم وكامل التراب الفلسطيني وتدعمهم في كل الإمكانيات وأن تخوض معركة الدفاع عن شعبها وإن تخلت عن دورها فهي لاتستحق تمثيل هذا الشعب الفلسطيني العظيم

ختاما

التحية كل التحية لشعبنا المناضل في ام الفحم وكافة المناطق

قضيتنا عادلة

وسوف تنتصر

عاشت فلسطين حرة

المجد للشهداء وللمقاومة

والنصر لنا

/انتهى/