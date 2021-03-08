وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس القضاء الايراني آية الله السيد" إبراهيم رئيسي" صرح في اجتماع له اليوم الاثنين لمجلس الأعلى للقضاء: "إن التزين بالفضائل الأخلاقية يمنع المرء من الوقوع في الانحرافات المختلفة ويمكنه بالتأكيد إنشاء مجتمع متسام".

كما أشار رئيس جهاز القضاء الإيراني، إلى ان "المجتمع البشري اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إحياء الفضائل الأخلاقية".

وأضاف: "إذا زين الإنسان وجوده بالفضائل الأخلاقية فإنه سيتجنب الكثير من النواقص، الابتذال، القبح، الأنانية و الغطرس"ة.

وتابع "نرى اليوم مظاهر الغطرسة في سلوك المتغطرسين في العالم ونرى ما يجلبه من شر على شعوب العالم بغطرسته وأنانيته حيث إن الأنانية وروح الغطرسة هي التي تهدد حرية الإنسان وحياته والعديد من المواهب الأخرى".

ونوّه اذا ملأ الإنسان وجوده بكرامة أخلاقية فإنه سيتخلص من كل قبح وقذارة اليوم كثير من القضايا في القضاء هي نتاج الأكاذيب.

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