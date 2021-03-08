  1. إيران
  2. الثقافة
٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٥١ م

آية الله رئيسي:

الأنانية وروح الغطرسة هي التي تهدد حرية الإنسان وحياته

الأنانية وروح الغطرسة هي التي تهدد حرية الإنسان وحياته

لفت رئيس القضاء الايراني آية الله السيد" إبراهيم رئيسي"، إلى أن "مظاهر الغطرسة تشاهد في سلوك المتغطرسين في العالم ونرى ما يجلبه من شر على شعوب العالم بغطرسته"، معتبرا الأنانية وروح الغطرسة هي التي تهدد حرية الإنسان وحياته والعديد من المواهب الأخرى".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس القضاء الايراني آية الله السيد" إبراهيم رئيسي" صرح في اجتماع له اليوم الاثنين لمجلس الأعلى للقضاء: "إن التزين بالفضائل الأخلاقية يمنع المرء من الوقوع في الانحرافات المختلفة ويمكنه بالتأكيد إنشاء مجتمع متسام".

كما أشار رئيس جهاز القضاء الإيراني، إلى ان "المجتمع البشري اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إحياء الفضائل الأخلاقية".

وأضاف: "إذا زين الإنسان وجوده بالفضائل الأخلاقية فإنه سيتجنب الكثير من النواقص، الابتذال، القبح، الأنانية و الغطرس"ة.

وتابع "نرى اليوم مظاهر الغطرسة في سلوك المتغطرسين في العالم ونرى ما يجلبه من شر على شعوب العالم بغطرسته وأنانيته حيث إن الأنانية وروح الغطرسة هي التي تهدد حرية الإنسان وحياته والعديد من المواهب الأخرى".

ونوّه اذا ملأ الإنسان وجوده بكرامة أخلاقية فإنه سيتخلص من كل قبح وقذارة اليوم كثير من القضايا في القضاء هي نتاج الأكاذيب.

/انتهى/

رمز الخبر 1912504

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات