لم يكن لدينا اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي/تسجيل 99 حالة وفاة بكورونا

لم يكن لدينا أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة أن إيران تواصل التنسيق والحوار مع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي بشكل دقيق، مبينا أنه "لم يكن لدينا أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي".

آية الله رئيسي: الأنانية وروح الغطرسة هي التي تهدد حرية الإنسان وحياته

لفت رئيس القضاء الايراني آية الله السيد" إبراهيم رئيسي"، إلى أن "مظاهر الغطرسة تشاهد في سلوك المتغطرسين في العالم ونرى ما يجلبه من شر على شعوب العالم بغطرسته"، معتبرا الأنانية وروح الغطرسة هي التي تهدد حرية الإنسان وحياته والعديد من المواهب الأخرى".

القوات المسلحة الايرانية؛ الأعداء يخشون جهادنا العلمي مثل جهادنا الدفاعي

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الايرانية العميد "ابو الفضل شكارجي" ان أعداء الجمهورية الاسلامية يخشون من جهادها العلمي والاقتصادي بقدر خوفهم من جهادها الدفاعي.

في رسالة لنظيره التركي؛ وزير الدفاع الايراني يعزي بضحايا تحطم المروحية التركية

عزى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد امير حاتمي في رسالة نظيره التركي بوفاة عدد من الجنود الاتراك اثر تحطم مروحيتهم.

نمكي: نحن نعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الداخلي كما نفعل بخصوص أعمالنا الأخرى

قال وزير الصحة الايراني، سعيد نمكي، خلال حواره مع قناة المنار، نحن نعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الداخلي كما نفعل بخصوص أعمالنا الأخرى.

اللواء سلامي: الشعب الايراني لا يخطأ لانه يستنير بقيادة قائد الثورة الاسلامية

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ان الشعب الايراني اصبح مثالا لجميع شعوب العالم يحتذى به في مقاومة الضغوط والغطرسة والهيمنة الاستكبارية والاستعمارية مؤكدا ان العدو هزم لانه اخطأ في فرض الحظر الاقتصادي على شعبنا.

وزارة الصحة: تسجيل 99 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنین ملیون و 698 الفا و5 شخصا، وبوفاة 99 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و786 شخصا.

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