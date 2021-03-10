الشمري يحذر الذين يحاولون تطبيع علاقات بغداد مع تل أبيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم حركة النجباء "نصر الشمري" رد بشدة على التصريحات الهادفة التي تصدر لجص النبض واظهار أن تطبيع العلاقات بين العراق والكيان الصهيوني الغاصب بأنه امر عادي.

وخاطب المهندس نصر الشمري في تغريدة على تويتر المطبعين، وكتب: العراق ليس ضيعة لأبي أحدكم ليصادر تاريخه ومقادساته وثوابته العقائدية والاجتماعية.

وأشار إلى فتوى الشهيد "السيد محمد باقر الصدر"، التي تؤكد على أن قبول الصلح مع إسرائيل خروج عن الدين، محذرا الأشخاص والأحزاب التي تسعى لتطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب للقدس، قائلا: هذا الحكم واضح جلي، فلا تلقي بنفسك في مهلكة لست أهلا لها والعاقل من اعتبر واتعظ.

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