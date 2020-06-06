حركة النجباء توجه تحذيراً قوياً للكيان الصهيوني

وأفاد وكالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة "النجباء" في الجمهورية الاسلامية، أن الحركة بعد إعلان الكيان الصهيوني عن عزمه لضم مناطق جديدة من الأراضي الفلسطينة الى الاراضي المحتلة، وجهت رسالة تهديد الى الكيان الصهيوني.

حيث أقدم اعضاء مكتب ممثلي حركة "النجباء" على ارسال صور قادة المقاومة الشهداء، "الجنرال قاسم سليماني" و"عماد مغنية" و"ابو مهدي المهندس" و"بهاء ابو العطا" و"احمد الجعبري" عبر بالونات انطلاقاً من الغابات المجاورة لقطاع غزة نحو المواقع الصهيونية.

وسمع في الفيديو الذي تم بثه عن هذه العملية صوت تحليق مسيرات العدو الصهيوني التي انطلقت بعد مشاهدة البالونات بهدف كشف المجموعات التي نفذت العملية وكذلك لمعرفة ما تحتوية البالونات.

وبحسب إعلان دائرة العلاقات الدولية التابعة للنجباء، أن الحركة عبر ارسال هذه الصور ارادت التاكيد على استمرار نهج شهداء المقاومة حتى تحرير القدس الشريف، محذرة الكيان الصهيوني من إرتكاب أي خطأ في الحسابات حيث عند ذلك ستصطف قوات من جميع أنحاء بلدان محور المقاومة أمام هذا الكيان الغاصب.

الجدير بالذكر أنه بعد الاستخدام الواسع لبالونات صغيرة الحجم وكبيرة الحجم، عسكرية وغير عسكرية من قبل المقاومين الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني، أقدم الكيان على اعلان منع الطيران في المنطقة لاي اجسام طائرة كالبالونات ومثيلاتها، وإن حصل ذلك، ستقوم المسيرات الصهيوني بتنفيذ عمليات للحصول على معلومات وكشف نقطة انطلاق هذه البالونات.

