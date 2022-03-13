جرائم آل سعود خليط من الارهاب والتضليل/ النظام السعودي يمثل خطرا للعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المتحدث الرسمي باسم النجباء في تعليقه على جريمة اعدام الكيان السعودي لاكثر من ٨٠ من المعارضة كتب على تويتر: يستمر النظام السعودي الوهابي بانتهاكه لحقوق الانسان وعداءه للانسانية، ولعل من اشد هذه الانتهاكات جريمته الكبرى التي اقدم عليها بالامس، والتي تضمنت اعدام مجموعة من المواطنين الشيعة، الساعين للحرية والعدالة والكرامة ومنهم مواطنون لبلاد اخرى.

واكد المهندس نصر الشمري على ان النظام السعودي يمارس التضليل في اعلان هذه العملية من خلال اتهامهم بالارهاب، متابعا ان هذا النظام بتوجهاته الطائفية المعادية للانسانية وسجله الملئ بالاجرام والارهاب يمثل خطرا على المنطقة بل على الكثير من دول العالم التي نالها ارهابه الاسود.

ودعا جميع الشرفاء و احرار العالم للتصدي لمثل هذه الممارسات البعيدة عن الانسانية وفضح هذا النظام وسجله الاجرامي، مبينا ان هذه الجرائم تساهم يوما بعد اخر في تقويض اركانه وزواله الى الابد وعلى الباغي تدور الدوائر.

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