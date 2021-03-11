روحاني: نتبع مع أمريكا سياسة خطوة مقابل خطوة لرفع جميع العقوبات/61 حالة وفاة جدیدة بكورونا

على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى/ نتبع سياسة خطوة مقابل خطوة ورفع جميع العقوبات

اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، أنه على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى، وقال "إيران تتبع سياسة خطوة مقابل خطوة ورفع جميع العقوبات وسيقابل بالتراجع عن خطواتنا كافة".

و هنأ الرئيس روحاني اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء عيد المبعث النبوي الشريف وقال اليوم هو يوم تاريخي تجاوزنا الحرب الاقتصادية التي استمرت ثلاث سنوات ويجب ان نقف في صف واحد لنلمس النصر الذي بات قريبا.

واضاف ان النصر ليس بعيدا بل اصبح قريبا والذين كانوا يعملون وراء مخططاتهم على فشل الشعب الايراني واركاعه اعترفوا اليوم بصراحة بفشلهم ويعلنون ان مخطاطاتهم هذه اعطت نتائج عكسية و هذا يعني انتصار الشعب الايراني...

عراقجي: شرط ايران لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات الأميركية بشكلٍ ملموس

قال مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، ان شرط ايران لإحياء الاتفاق النووي واضح وهو رفع العقوبات الأميركية بشكلٍ ملموس.

وتابع عباس عراقجي ان استئناف المفاوضات النووية رهن برفع الحظر الاميركي.

وأضاف عراقجي في تصريح لـ "المسيرة": لن نقبل بالتفاوض حول الاتفاق النووي مجددا وكذلك إضافة مواضيع أخرى لبنوده.

وأكد أن الالتزام بالاتفاق النووي يعني عدم إضافة كلمة واحدة للاتفاق وعدم حذف أيّة كلمة منه...

خطيب زادة: اصدار طابع بريدي في اقليم كردستان يتعارض مع الاسس والقواعد الدولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، ردا على سؤال بشان اصدار طابع بريدي في اقليم كردستان العراق، انه من الواضح ما تم نشره عبر القضاء العام يتعارض مع الاسس والقواعد الدولية".

وأضاف زادة في معرض رده على سؤال بشان اصدار طابع بريدي في اقليم كردستان العراق، انه من الواضح ما تم نشره عبر القضاء العام يتعارض مع الاسس والقواعد الدولية".

واضاف خطيب زادة : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تعرب عن احتجاجها للحكومة العراقية في هذا الخصوص، تطالب بتصحيح هذا الاجراء غير الودّي فورا.

واستنكرت الجبهة التركمانية العراقية قيام حكومة الاقليم باصدار طوابع بريدية خاصة لزيارة البابا فرنسيس الى اربيل والتي تضمنت خارطة تقسيمية تهدد وحدة الاراضي العراقية بما فيها محافظتي كركوك والموصل...

وزارة الصحة: تسجيل61 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 715 الفا و162 شخصا، وبوفاة 61 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و928 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 8 الاف و 603 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و 715 الفا و162 شخصا من بينهم 3823 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و464 الفا و 268 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 61 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 928 شخصا...

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