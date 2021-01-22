روحاني يفتتح اكبر مصفاة غاز في منطقة غرب آسيا / تسجل 93 حالة وفاة جدیدة بکورونا

تخت روانجي: انتهى عهد فارضي الضغوط القصوى

صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" بان عهد الذين كانوا يفخرون بسياسة "الضغوط القصوى" على امل اركاع ايران قد انتهى.

روحاني يفتتح اكبر مصفاة غاز في منطقة غرب آسيا

رعى الرئيس"حسن روحاني" صباح يوم الخميس، مراسم تدشين "مصفاة بيد بلند" للغاز في مدينة بهبهان (بمحافظة خوزستان - جنوب غربي البلاد)؛ باعتبارها اكبر مصفاة للغاز الطبيعي في منطقة غرب آسيا.

أمير عبداللهيان: المعيار للشعب الايراني هو سلوك المستاجرين الجدد للبيت الابيض

أكد كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان"، أن المعيار للشعب الايراني العظيم هو سلوك المستاجرين الجدد للبيت الابيض.

وزارة الصحة: وفاة 93 حالة جديدة في البلاد اثر فايروس كورونا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران السيدة "سيما سادات لاري" بأن فيروس كورونا ادى الى 93 حاة وفاة جديدة على مدى الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين اثر هذا المرض في البلاد الى 57 الفا و150 شخصا.