اللواء باقري:الإنتقام لدماء فخري زادة قائم وجبهة الثورة الإسلامية تحدد زمانه/تسجيل103حالة وفاة جديدة

اللواء باقري: الإنتقام لدماء فخري زادة قائم وجبهة الثورة الإسلامية تحدد زمانه

صرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، أن الثأر لدم الشهيد فخري زادة أمرٌ قطعي مشيراً إلى ا ان "الانتقام لدم هذا الشهيد العظيم يواصل مساره وجبهة الثورة الاسلامية تحدد زمان ومكان ذلك".

رئيس القضاء الايراني: الضغوط القصوى المفروضة على ايران باءت بالفشل

صرح رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله "ابراهيم رئيسي" بأن الضغوط القصوى المفروضة على البلاد من قبل الغرب واميركا باءت بالفشل.

الرئيس روحاني: هشاشة الديمقراطية الغربية جليّة في أحداث امريكا ليلة أمس

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" معقباً على الأحداث التي شهدتها أمريكا ليلة أمس: "ان ما شاهدناه ليلة أمس في امريكا اظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها، لكونها قائمة على اسس غير ثابتة.

وزارة الصحة: تسجيل 103 حالة وفاة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، السيدة "سيما سادات لاري" عن تسجيل 103 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين من جراء هذا المرض في ايران، الى 55 الفا و933 شخصا.