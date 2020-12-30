قاليباف: حياة الشهيد رمز للتضحية من أجل المثل البشرية / ايران أول صانع للقاح كورونا في آسيا

ايران أول صانع للقاح كورونا في آسيا

أكد وزير الصحة سعيد نمكي ان ايران هي اول دولة صانعة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في قارة آسيا، مشيرا الى بدء الاختبارات السريرية للقاح كورونا الإيراني.

قاليباف: ضرورة مواصلة درب الحاج قاسم سليماني/ حياة الشهيد رمز للتضحية من أجل المثل البشرية

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، ضرورة مواصلة درب الشهيد الحاج الفريق قاسم سليماني، مبينا أن حياة الشهيد تمثل رمزا للتضحية من أجل المثل البشرية.

ظريف: امريكا تتحمل عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة

بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره القطري خلال اتصال هاتفي اخر القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

وزير الطاقة الإيراني يلتقي رئيس الوزراء العراقي

التقى وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له يوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

الصحة الإيرانية: عدد الاصابات بفیروس کورونا يبلغ 6 الاف و 108 حالة جدیدة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الثلاثاء ملیون و 212 الاف و481 شخصا وبوفاة 132 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 54 الفا و946شخصا.