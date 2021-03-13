الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي خطير في محافظة نينوا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر أمني، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أحد الإرهابيين في ناحية زمار ضمن قاطع الفوج الثالث مشاة التابع للفيلق 15، على الفور خرجت قوة وبعملية استباقية وتم إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو كريم".

وأضاف: "المعتقل كان مقاتلا ضمن ما تسمى بفرقة (عين جالوت) الإرهابية، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وأشار المصدر إلى أنه "تم تسليم المطلوب إلى شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب زمار" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما انه أعلنت الاستخبارات العراقية في بيان، "انه تاكيدا لاستمرارها بمطاردة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من القاء القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى ب (ولاية الجزيرة ) والمكنى ب (القصاب ) في قضاء تلعفر غربي نينوى".

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