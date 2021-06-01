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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:١٢ ص

العراق ... إحباط "عملية ارهابية" في احد أسواق محافظة نينوا

العراق ... إحباط "عملية ارهابية" في احد أسواق محافظة نينوا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن إحباط عملية ارهابية بدراجة نارية مفخخة في أحد أسواق محافظة نينوى شمالي العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت المديرية في بيان لها إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عن تواجد دراجة نارية مفخخة في منطقة القراج بناحية مخمور بنينوى مهيأة لاستخدامها بعملية ارهابية تستهدف احد الاسواق في المحافظة".

وأضافت أنه "على ضوء تلك المعلومة باشرت وبشكل فوري مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ بمحاصرة منطقة تواجد الدراجة ومداهمة مكان تختبئتها وتتمكن من ضبطها في احد اوكار داعش المهجورة مع ٢ جلكان معبأ بمادة السي فور و٥ قنابر هاون عيار١٢٠ ملم على شكل عبوات ناسفة"، مشيرة الى أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير الدراجة والمواد تحت السيطرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1914961
https://ar.mehrnews.com/news/1914961/

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