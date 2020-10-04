العراق يعلن القبض على مسؤول "جهاز الاستخبارات" لتنظيم "داعش" في بغداد

وذكر بيان لوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد أن: "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية الذي يعمل بما يسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش والمكنى أبو سالم المولى وشقيقه الذي يعمل معاونًا له، بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد و استخبارات الشرطة الاتحادية".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".