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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٦:٣٦ م

العراق: القبض على إرهابي من "داعش" في نينوى

العراق: القبض على إرهابي من "داعش" في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ"ولاية الجزيرة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الاستخبارات العراقية في بيان، "انه تاكيدا لاستمرارها بمطاردة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من القاء القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى ب (ولاية الجزيرة ) والمكنى ب (القصاب ) في قضاء تلعفر غربي نينوى".

وأشارت إلى أنه "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

/انتهى/

رمز الخبر 1912550

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