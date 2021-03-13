حوزة النجف الاشرف تنعى وفاة السيد المرعشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل اعلام عراقية ان "الحوزة العلمية و النجف الاشرف نعت فقيدها الراحل العالم و الفاضل السيد رضي المرعشي".

ان السيد رضي المرعشي عالم رباني من جهابذة علماء النجف الأشرف، جليل القدر، شديد التواضع، له هيبة ووقار، وأخلاق قل نظيرها وسيماء الصالحين واضحة من وجهه وكلامه ومشيته.

ولد في النجف الأشرف في هذه البقعة المباركة التي شرفها الله تعالى لخاصة اولياءه بعد ان ضمت الجسد الطاهر لمولى الموحدين وإمام المتقين فعاش بين جنباتها ونشأ في مدارسها ومساجدها العامرة بالدرس والبحث.

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