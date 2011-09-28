جماعة علماء العراق تستنكر تصريحات عدنان الدليمي وتصفها بالطائفية

وقال الملا في بيان صدر عن مكتبه الثلاثاء اننا " ندين ونستنكر التصريحات التي ادلى بها رئيس جبهة التوافق السابق عدنان الدليمي والذي خرج بعد صمت طويل بخطابه الطائفي العنيد المتربص لوحدة العراق وتعايش العراقيين بعد أن اصطفوا جميعا بخندق واحد وهم يقاتلون الطائفية بكل أنواعها ويستبدلونها بمشروع وطني ناضج يؤمن بالتعددية واحترام الآخرين وما تصريحاته الا جزء من مسلسل متواصل ومخطط خبيث يقوده أمثال هؤلاء لإثارة الفتن الطائفية في البلاد ويشترونها بثمن بخس دراهم معدودة متاجرين بدماء العراقيين الزكية".

وأضاف اننا " ندعو جميع قيادات وجماهير ابناء السنة وكل أطياف شعبنا الكريم للوقوف الصريح والرد السريع لكل ما جاء من إساءة متعمدة لأبناء الشعب وكنت أتمنى أن يخرج إلينا بخطاب منصف وعبارات توبة من ذنوب اقترفها بحق العراقيين على مدى سنوات وكان هو شخصيا احد الأسباب في تقاتل ابناء البلد الواحد وذبحهم وتهجيرهم إنها الفرصة الثمينة التي لابد لأهل السنة في العراق أن يلعبوها كي يهدموا اخطر مخطط يلوذ به أمثال الدليمي وغيره من الانتهازيين والنفعيين".

وتابع الملا اننا " نعد مثل هذه الخطابات الطائفية والمحرضة متصلة بكل الجرائم التي اقترفت في جامع أم القرى أو كربلاء أو صلاح الدين أو البصرة أو الحلة أو الكوت " مشيرا الى اننا " نشيد بالمواقف الوطنية التي تحلى بها أبناء الشعب العراقي في كل المنعطفات الخطيرة التي يمر بها وآخرها مجزرة النخيب".

ودعا" الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية لأخذ دورها في الحفاظ على أرواح الشعب من هؤلاء المغالين المتطرفين الذين سوف يصرون على ذبح ابناء الشعب العراقي وزرع الفتنة والسعي الى شق الصف الوطني "./انتهى/

