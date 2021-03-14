 45 شاحنة جديدة لـ "التحالف الدولي" تتوجه نحو مواقع أمريكية في سوريا

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه ذكر المصدر الاعلامي أن القافلة مكونة من حوالي 45 شاحنة محملة بمواد لوجستية وسيارات رباعية الدفع، وصهاريج وقود.

وسارت القافلة عبر الطريق الدولي M4 باتجاه دير الزور والحسكة، حيث تنتشر مواقع عسكرية أمريكية.

كما انه دخلت قافلة جديدة للتحالف الدولي مدينة القامشلي السورية، في شهر فبراير عام 2021 قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدود.

أن هذه القافلة كانت مكونة من حوالي 50 شاحنة محملة بسيارات رباعية الدفع ومواد بناءً، وصهاريج وقود وشاحنات مغلقة.

وتتجه هذه القوافل عادة لمنطقتي دير الزور والحسكة، حيث تتواجد القواعد العسكرية الأمريكية.

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