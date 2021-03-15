 خمسة دول عربية أكبر دول مستوردة للأسلحة في العالم

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه كشف التقريرالسنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن 5 دول عربية كانت من بين أكبر مستوردين للأسلحة في العالم بين عامي (2016-2020).

وزادت السعودية من وارداتها من الأسلحة بنسبة 61 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية وتستورد السعودية 79 في المائة من أسلحتها من الولايات المتحدة و 93 في المائة من المملكة المتحدة و 4٪ من فرنسا.

كما زادت مصر وارداتها من الأسلحة خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، اشترت مصر 41 في المائة من أسلحتها من روسيا، و 28 في المائة من فرنسا و 8.7 في المائة من الولايات المتحدة.

وايضاً الجزاير زادت وارداتها بشراء المعدات العسكرية 64 في المائة مقارنة بفترة الخمس سنوات 2015-2011. كما اشترت الجزائر معظم أسلحتها من روسيا (69٪)، تليها ألمانيا(12٪) والصين 9.9٪.

وايضا قطر زادت وارداتها من الأسلحة على مدى السنوات الخمس الماضية، كما ان الولايات المتحدة هي أكبر بائع أسلحة لقطر (47٪)، تليها فرنسا (31٪) وألمانيا 7.5٪.

في المقابل، خفضت الإمارات العربية المتحدة، التي تحتل المرتبة العاشرة في العالم، مشترياتها من الأسلحة بنسبة 37 في المائة مقارنة بالسنوات الخمس من 2011-2015، وأكبر ثلاثة مزودين للأسلحة للإمارات العربية المتحدة هم الولايات المتحدة (64٪) وفرنسا (10٪) وروسيا 4.7٪.

ويحتل العراق في هذا الترتيب المرتبة 11 عالميا، وانخفض حجم الأصول المخصصة لشراء الأسلحة بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالسنوات الخمس 2011-2016. اشترى العراق 41 في المائة من أسلحته من الولايات المتحدة، و 34 في المائة من روسيا و 12 في المائة من كوريا الجنوبية.

وبين التقرير أن منطقة الشرق الأوسط هي ثاني أكبر منطقة في العالم بعد آسيا والمحيط الهادئ من حيث معدل الزيادة في واردات الأسلحة، وفي هذه السنوات الخمس مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، زادت مشترياتها من الأسلحة بمقدار 25٪.

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