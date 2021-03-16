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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٠٤ ص

ظريف مخاطبًا الغربيين؛

إنَّكم لاتخجلون.. أكثر من 5 آلاف مدني بريء قتلوا بالغاز الكيماوي

إنَّكم لاتخجلون.. أكثر من 5 آلاف مدني بريء قتلوا بالغاز الكيماوي

أوضح وزير خارجية إيران في تغريدة بمناسبة ذكرى القصف الكيماوي على حلبجة، أن " 16 آذار / مارس هو الذكرى 33 للمجزرة الكيماوية في حلبجة، البعض لا يريد أن يتذكر، نفس الأشخاص في الغرب الذين أعطوا صدام تلك الأسلحة الكيماوية الفتاكة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف كتب في تغريدة في ذكرى القصف الكيماوي على حلبجة: 16 آذار / مارس هو الذكرى الثالثة والثلاثون لمذبحة الكيماوي في مدينة حلبجة. البعض لايريد أن يتذكر - نفس الأشخاص في الغرب الذين أعطوا صدام تلك الأسلحة الكيماوية الفتاكة.

وأضاف أن أكثر من 5000 مدني بريء قتلوا بالغاز الكيماوي.

وكتب ظريف مخاطبًا الغربيين: "هل ما زلتم تريدون التحدث عن" السلوك الإقليمي الشرير "؟ انكم لاتخجلون .

الجدير بالذكر أن النظام البعثي ​​العراقي نفّذ في 16 آذار / مارس 1988 قصفًا كيماويًا على منطقة حلبجة الكردية، راح ضحيته 5000 مدني. هذا القصف من أفظع الجرائم وتعد من اكثر الجرائم لاإنسانية./انتهى/

رمز الخبر 1912747

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