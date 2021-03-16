طيران العدوان السعودي يشن غارة على الحديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد الخروقات في جبهات الحديدة، مساء أمس الاثنين، 109 خرقا لقوى العدوان خلال ال24 ساعة.

وأكد مصدر في الغرفة أن الخروقات شملت 5 غارات للطيران التجسسي على كيلو16 والفازة والدريهمي وتحليق 12 طائرة تجسسية في اجواء الفازة والدريهمي والجبلية وكيلو16 ومحاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والمنظر والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن من بينها 21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 207 صاروخ وقذيفة و 65 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

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