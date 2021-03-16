تدمير إسرائيل بات متاحا لنا/ لاقوة قادرة علی هزیمة الحرس الثوري

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن اللواء باقري في رسالة الی اللواء سلامي هنأه بمناسبة یوم الحرس الثوري الذي یصادف یوم ولادة الامام الحسین علیه السلام في الثالث من شهر شعبان المعظم وکتب أن الحرس الثوري الایراني قد اظهر عملیا أنه لم يعد لخوض المهام السلسة والسهلة بل رجاله مصممون وولدوا لفتح القمم الشامخة وأيام التاريخ الصعبة .

واضاف إن "إيران الیوم لدیها قوة الماقاومة بل تتمکن من مهاجمة مراکز التهدید ومعسکرات العدو متی ماشاءت وباي حجم وشدة ارادت.

أصبحت قادرة على مهاجمة مراكز التهديد لدى الأعداء"، مؤكداً أن "لاتوجد قوة بامكانها الحاق الهزيمة بقوات الحرس الثوري الايراني ".

و کتب: حبذا لو یتم في مثل هذا الیوم تذکیر الصدیق والعدو ببعض الاحداث الماضیة غیر البعیدة من بطولات الحرس وشجاعته حتی یعلم الجمیع مدی قدرات الرادعة للثورة الإسلامیة.

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