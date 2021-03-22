إيران تبدأ بناء غواصات للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال الأدميرال رستكاري إن الصناعة البحرية في القوات المسلحة الإيرانية تحققت الاكتفاء الذاتي في 70 بالمائة من احتياجاتها العسكرية.

وحول بناء غواصات لبحرية الجيش والحرس الثوري الإيراني قال الأدميرال رستكاري: استخدمت بحرية الجيش ولا تزال تستخدم أنواعا خفيفة وشبه ثقيلة من الغواصات محلية الصنع والثقيلة المنتجة في الخارج، لافتا إلى أننا سنبدأ مشروع بناء غواصات خفيفة وشبه ثقيلة لبحرية الحرس الثوري اعتبارا من العام الايراني الجديد (بدأ في 20مارس 2021)، وستمتلك قوات الحرس الثوري غواصات خاصة لها في السنوات القليلة المقبلة.

إلى ذلك أشار رستكاري إلى أن تلبية احتياجات القوات البحرية والجيش وبحرية الحرس الثوري قائلا: إن مهمة ومسؤولية منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع هي دعم وتلبية احتياجات الدفاع البحري والجيش والحرس الثوري وفي هذا المجال، لدينا العشرات من مكاتب التصميم ومراكز التطوير الهندسي والتكنولوجي ومجمعات بناء السفن.

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