العقوبات الأمريكية خفضت التجارة بين إيران وسلوفينيا

أشار سفير الجمهورية الإسلامية لدى سلوفينيا إلى العلاقات الطيبة بين البلدين قائلا: "لقد وصلت التجارة بين البلدين إلى حجم مقبول في السنوات الأخيرة، لكن زيادة العقوبات الأمريكية على إيران والعقبات التي تعترض طريق المصارف والخدمات المصرفية خفض من ميزان التجارة".