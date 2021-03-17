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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٢٠ ص

سفير إيران في سلوفينيا:

العقوبات الأمريكية خفضت التجارة بين إيران وسلوفينيا

العقوبات الأمريكية خفضت التجارة بين إيران وسلوفينيا

أشار سفير الجمهورية الإسلامية لدى سلوفينيا إلى العلاقات الطيبة بين البلدين قائلا: "لقد وصلت التجارة بين البلدين إلى حجم مقبول في السنوات الأخيرة، لكن زيادة العقوبات الأمريكية على إيران والعقبات التي تعترض طريق المصارف والخدمات المصرفية خفض من ميزان التجارة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير الجمهورية الإسلامية لدى سلوفينيا "كاظم شافعي" التقى يوم أمس مع "مونيكا كره كورجيج" رئيسة لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السلوفيني.

حيث ناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع، تطوير العلاقات البرلمانية، وتشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وبرلمان سلوفينيا، وتبادل الوفود البرلمانية بين البلدين، والدعم البرلماني من البلدين للتوسع الاقتصادي.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة استخدام قدرة الدبلوماسية البرلمانية لدعم القطاع الخاص لزيادة التجارة بين البلدين.

/انتهى/
رمز الخبر 1912782

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