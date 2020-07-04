إيران تؤكد على ضرورة التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية مع العراق

وتباحث العميد "مراديان" و"آل حيدر" حول تطوير العلاقات بين إيران والعراق في مختلف المجالات وتنفيذ الإتفاقات "العسكرية-الدفاعية" المبرمة وأكّدا على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد "آل حيدر" بالمساعدات التي قدّمتها غيران للعراق في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي واعتبرها مثالاً لعلاقات الأخوة بين البلدين مقارنة مع سائر الدول في المنطقة وخارجها.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، على تطوير العلاقات العسكرية والأمنية بين طهران وبغداد والمكافحة الشاملة للإرهاب في المنطقة./انتهى/