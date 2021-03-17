العلاقات الايرانية الباكستانية في مجال التعاون الامني والحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المساعد الخاص لرئيس مجلس النواب للشؤون الدولية "حسين أمير عبد اللهيان" بسفير باكستان لدى ايران "رحيم حياة قريشي" وبحثا معاً سبل تعزيز التعاون في مجال الامن و الحدود.

وفي بداية الاجتماع، أكد عبداللهيان، على استعداد اللجان المتخصصة لمجلس الشورى الإسلامي، بما في ذلك الأمن القومي والسياسة الخارجية، والصناعات والمناجم، والطاقة، والاقتصاد لبناء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار رحيم حياة قريشي، للتعاون الموجود بين البلدين قائلاً "لقد تم اتخاذ خطوات مهمة من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائم على حدود البلدين". نحن نركز على القضايا الامنية الحدودية ونحاول فتح أسواق حدودية جديدة لتنمية وازدهار سبل العيش لسكان الحدود في البلدين .

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