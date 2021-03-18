زلزال بقوة 4 ريختر يضرب محافظة خراسان الشمالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة شوقان بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال ضرب في الساعة 11 و 39 دقيقة و 48 ثانية من ظهر اليوم الخميس حسب التوقيت المحلي.

ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.30 والطول الشرقي 56.98 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

وهذه هي الهزة الارضية الخامسة التي تضرب محافظة خراسان الشمالية في غضون الاسبوع الاخير.

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