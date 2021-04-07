زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال شرق ايران

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الزلزال وقع في الساعة التاسعة و 52 دقيقة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الخامسة و 22 دقيقة من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الزلزال على بعد 8 كم من مدينة شادمهر و 14 كم من مدينة تربت حيدرية.

وقال مساعد الشؤون الفنية والعمرانية في ادارة مدينة تربت حيدرية احسان كريمي انه لم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر بشرية او مادية جراء الزلزال.

وتعرضت مدينة مريوان التابعة لمحافظة كردستان (غرب)، مساء اليوم الثلاثاء، الى زلزال بلغت شدته 5.3 درجات على مقياس ريختر.

وافاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، ان هذا الزلزال حدث عند الساعة السابعة و42 دقيقة و23 ثانية، من مساء اليوم الثلاثاء، وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وبحسب المصدر نفسه، يبعد مركز الزلزال بقوة 5.3 ريختر اليوم، 24 كم عن مدينة مريوان، و27 كم عن جنارة، و28 كم من قرية بوئين السفلى، و98 كم عن مدينة سنندج مركز محافظة كردستان الايرانية.

وفي سياق متصل، قال مدير منظمة الطوارئ لمحافظة كردستان "محمد فلاحي" : ان فرق الانقاذ والاغاثة التابعة للمحافظة، توجهت الى مختلف المناطق التي تعرضت للزلزال، من اجل تقييم الخسائر المحتملة والناجمة عن هذا الحادث؛ مبينا انه لم يرد لحد الان اي تقرير في هذا الخصوص.

واكد فلاحي، ان جميع الفرق الاغاثية والطوارئ الطبية بجمعية الهلال الاحمر في مريوان وضواحيها، دخلت حالة التاهب وهي مستعدة لتقديم خدماتها عند الضرورة.

يذكر ان مدينة مريوان تقع على بعد 135 كم من مدينة سنندج.

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