ايران تنفي الأنباء المتداولة بشأن اختطاف سفينة عراقية في مياهها الاقليمية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اشار حسين عباس نجاد الى أن القضية تتعلق بالحادث الذي تعرضت له السفينة العراقية الديليمي (تي 4) والبارجة الايرانية اريبكو 5077.

وأوضح عباس نجاد بأنه في السابع من الشهر الحالي، تحركت السفينة الايرانية ناجي 8 من ميناء دير عندما تلقت نداء استغاثة من سفينة مجهولة قرب المياه السعودية، وعندما وصلت السفينة الايرانية الى الموقع تبين أن سفينة أجنبية قامت بانقاذ الملاحين الذين كانوا على متن السفينة التي تعرضت للحادث وقد تم نقلهم الى ميناء رأس تنورة في السعودية، وبذلك فان عملية انقاذ السفينة وبحارتها احيلت للسعودية.

واشار الى أن مالك السفينة العراقية وبالاتفاق مع شركات خاصة ومن دون النتسيق مع المؤسسات المعنية قام بسحب السفينة الى المياه الايرانية الا أنها جنحت في المياه القريبة من محافظة بوشهر.

واشار الى أن اجهزة الانقاذ الايرانية انتقلت الى السفينة العراقية الجانحة، وقررت ان السفينة العراقية ليسصت في حالة طوارئ وانما وضعها طبيعي، فأبلغت الأجهزة الايرانية العمنية المالك العراقي بقوانين وظروف وشروط انتشال وانقاذ سفينته، ويمكن العمل على انتشالها ونقلها اذا توفرت ظروف ذلك.

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