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٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:١٩ ص

مدير جمارك ايلام:

شحنات الترانزيت عبر منفذ مهران للعراق بلغت قیمتها 464 مليون دولار

شحنات الترانزيت عبر منفذ مهران للعراق بلغت قیمتها 464 مليون دولار

 اعلن مدير عام الجمارك في محافظة ايلام غرب ايران روح الله غلامي بان قيمة شحنات ترانزيت السلع عبر منفذ مهران الدولي الى العراق بلغت 464 مليون دولار.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال غلامي في تصريح صحفي مساء الاحد: انه تم خلال العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) تصدير 1542 شحنة ترانزيت بقيمة 464 مليون دولار عبر منفذ مهران الدولي الى العراق.

واضاف: ان صادرات ايران من السلع الى العراق بلغت 907 الاف طن خلال العام الماضي من ضمنها الادوات المعدنية والبلاط والسيراميك والبلاستيك والفواكه والحديد والمنتوجات البتروكيمياوية.

وقال: ان صادرات البلاد من السلع الى العراق عبر منفذ مهران توقفت عدة اشهر خلال العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.  

/انتهى/

رمز الخبر 1912901

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