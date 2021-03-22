شحنات الترانزيت عبر منفذ مهران للعراق بلغت قیمتها 464 مليون دولار

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال غلامي في تصريح صحفي مساء الاحد: انه تم خلال العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) تصدير 1542 شحنة ترانزيت بقيمة 464 مليون دولار عبر منفذ مهران الدولي الى العراق.

واضاف: ان صادرات ايران من السلع الى العراق بلغت 907 الاف طن خلال العام الماضي من ضمنها الادوات المعدنية والبلاط والسيراميك والبلاستيك والفواكه والحديد والمنتوجات البتروكيمياوية.

وقال: ان صادرات البلاد من السلع الى العراق عبر منفذ مهران توقفت عدة اشهر خلال العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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