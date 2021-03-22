خطاب قائد الثورة حول الحظر الامریکي والقضایا الجاریة/ رسائل التهاني بعید النوروز من رؤساء البلاد

شهدت إيران يوم امس أحداث عديدة أشهرها "تاكيد تأکید قائد الثورة علی أن الحظر الأمریکي علی الدول جریمة ضد انسانیة والاخلاق "، و"ردّ ایران على رسالة أمير قطر التي حملها وزير خارجيتها الى طهران مؤكدة علي ضرورة الحوار الإقليمي".