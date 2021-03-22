خطاب قائد الثورة حول الحظر الامریکي والقضایا الجاریة/ رسائل التهاني بعید النوروز من رؤساء البلاد

قائد الثورة: الحظر الأميركي على باقي الدول ليس حنكة دبلوماسية بل جريمة كبيرة ضد الإنسانية والأخلاق
المتحدث باسم وزارة الخارجية: إيران تردّ على رسالة أمير قطر التي حملها وزير خارجيتها الى طهران
في اجتماع للجنة الاقتصادية، روحاني يؤكد على أهمية توجيهات قائد الثورة بخصوص الانتاج والدعم وازالة الموانع
الصحة الايرانية: 7260 اصابة و 73 وفاة جديدة بكورونا
مقتل مواطن في تفجير إرهابي في سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد
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