فتح صناديق الاقتراع للانتخابات المحتل العامة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه هذه هي المرة الرابعة في غضون عامين، التي يتوجه فيها العدو للإدلاء بأصواته، بعد الانتخابات التي جرت في شهر مارس/آذار 2020، دون أن تستبعد الأوساط الصهیونیة إجراء انتخابات خامسة، في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

وتُغلَق صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في تصريح على نسخة منه إن 6 ملايين و578 ألفا و84 شخصا هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

وسيدلي الصهاینة بأصواتهم في 13685 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء فلسطین المحتلة.

وسيسمح للمصابين بفيروس كورونا بالتصويت في مراكز خاصة دون مغادرة سياراتهم.

واستنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية فإن 39 قائمة ستخوض الانتخابات، ستفوز منها 14 فقط بحسب استطلاعات الرأي العام التي نشرت في الأسابيع الأخيرة.

وترجح الاستطلاعات تصدر حزب "الليكود" اليميني القوائم الفائزة بالانتخابات، ولكن زعيم الحزب بنيامين نتنياهو سيواجه صعوبات بتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 صوتا بالكنيست المكون من 120 مقعد.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع ستظهر نتائج العينات التلفزيونية، ولكن النتائج الرسمية الأولية ستبدأ بالظهور غدا الأربعاء.

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