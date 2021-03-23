مواجهات بين الفلسطينيين وجيش العدو شمالي الضفة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال، داهمت جبل "العُرْمَة" ببلدة بيتا، جنوبي نابلس، وطردت عشرات الفلسطينيين المرابطين عليه، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، وأغلقت كافة الطرقات المؤدية إليه.

وأوضح الشهود، أن مواجهات اندلعت بين القوات والنشطاء الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الصهیوني الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة وأضرموا النار في إطارات مطاطية.

ولم يُبلغ بعد عن وقوع إصابات.

ويعتزم عشرات المستوطنين اقتحام المكان، الثلاثاء، بحسب رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي حسب الاناضول.

ومنذ مارس/آذار العام الماضي، يسعى مستوطنون للسيطرة على مساحة من الجبل، تُقدر بـ9 آلاف متر مربع، بدعوى أنه مكان مقدس لهم.

ويعد "العُرْمَة" من أعلى جبال الضفة الغربية؛ حيث يرتفع عن سطح البحر نحو 830 مترا، ويحتوي على موقع تراثي.

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